Tientallen paramilitairen gedood in India

Zeker 26 Indiase paramilitairen zijn maandag om het leven gekomen bij gevechten met opstandelingen in deelstaat Chhattisgarh. De soldaten bewaakten volgens Indiase media een groep wegenbouwers toen ze onder vuur werden genomen. Zes militairen raakten gewond.

De aanvallers stuurden volgens een overlevende eerst dorpelingen vooruit als verkenners. Daarna openden ze massaal de aanval. „Zij hadden ongeveer driehonderd man en wij zo’n honderdvijftig. We bleven maar schieten”, zei een lid van de veiligheidstroepen. „Ik schoot er drie of vier in het bovenlichaam.”

De autoriteiten vermoeden dat Maoïstische opstandelingen achter de aanval zitten. Zij proberen volgens functionarissen de aanleg te verhinderen van een 20 kilometer lange weg, die veiligheidstroepen betere toegang moet geven tot het rebellengebied.

Bij een eerdere aanval op paramilitairen in de regio vielen vorige maand twaalf doden. Ook toen waren soldaten die wegenbouwers bewaakten het doelwit.