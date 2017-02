Tientallen invallen Duitsland na brandbommen

De Duitse politie heeft donderdag op dertig plaatsen in elf steden in de deelstaat Noordrijn-Westfalen huiszoeking gedaan in verband met een aanslag met een brandbom op een Turks café in Essen in november. Er werden zeventien verdachten aangehouden, allen met een Koerdische achtergrond.

De politie viel binnen op adressen in onder andere Keulen, Dortmund, Bochum, Duisburg en Essen.

Begin november gooiden onbekenden vanuit een groep brandbommen door het raam van het café. Daardoor raakte een man lichtgewond. Twee dagen later werden drie verdachten aangehouden.

Uit het onderzoek bleek dat de aanslag mogelijk een politieke achtergrond had en dat de staatsveiligheid in het geding was. Sympathisanten van de verboden Koerdische arbeiderspartij PKK en Turkse nationalisten, die in Turkije tegenover elkaar staan, vechten op Duitse bodem ook hun politieke meningsverschillen uit.