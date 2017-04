Tientallen doden door busongeluk India

In de Noord-Indiase deelstaat Himachal Pradesh zijn door een busongeluk zeker 44 inzittenden om het leven gekomen. Volgens de lokale politie raakte de bus van de weg en stortte 500 meter in de diepte en kwam in een rivier terecht.

Plaatselijke media spreken van meer dan vijftig doden. De bus was op weg naar de naastgelegen deelstaat Uttarakhand.

India kent het hoogste aantal dodelijke verkeersslachtoffers ter wereld. De oorzaken zijn vaak slechte wegen en voertuigen, overvolle wegen en te hard rijden. Volgens het Indiase ministerie van Verkeer kwamen in 2015 ruim 146.000 mensen om het leven op de Indiase wegen.