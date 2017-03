Tientallen doden door bombardementen Syrië

Tientallen mensen zijn zaterdag gedood of gewond geraakt tijdens luchtaanvallen op verschillende delen van Syrië die in handen zijn van de rebellen. Het gaat om het ernstigste geweld in weken, meldden activisten van de oppositie zaterdag.

De luchtaanvallen, volgens sommige activisten uitgevoerd door Russische vliegtuigen, richtten zich op de noordwestelijke provincie Idlib, de centrale provincie Hama en buitenwijken van de hoofdstad Damascus die al weken onder vuur liggen van de opstandelingen.

Bij een van de luchtaanvallen werd een van de belangrijkste straten van Hamuriyeh, een voorstad van Damascus, getroffen. Zeker zestien mensen kwamen daarbij om het leven en vijftig raakten gewond, meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten.

Velen worden nog vermist, dus het dodental kan nog stijgen.