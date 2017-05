„Tientallen doden bij luchtaanval Syrië”

Tientallen mensen zijn om het leven gekomen door een luchtaanval op een stad in de Syrische provincie Deir al-Zor. De meeste slachtoffers zijn burgers, meldde het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten maandag.

Gevechtstoestellen bestookten volgens het Observatorium de grensstad al-Bukamal. Zeker dertig mensen kwamen om het leven en tientallen personen raakten gewond. Het bombardement is volgens de waarnemer vermoedelijk uitgevoerd door de door de VS aangevoerde internationale coalitie tegen Islamitische Staat.

Het aan IS gelieerde persbureau Amaq sprak over vijftien doden en 35 gewonden in al-Bukamal, dat bij de grens met Irak ligt. De internationale coalitie heeft nog niet gereageerd.

De strategisch belangrijke provincie Deir al-Zor is grotendeels in handen van IS. Het verbindt de Iraakse en Syrische gebieden die in handen zijn van de terreurgroep.