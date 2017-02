Tiener die Trump toezong wil hem nu spreken

De zestienjarige Jackie Evancho, die het Amerikaanse volkslied zong tijdens de inauguratie van Donald Trump, heeft gevraagd om een gesprek met de president over de rechten van transgenders. Ze verzond daarover enkele tweets en kwam die donderdag toelichten in een tv-show van ABC.

Het tieneridool heeft een twee jaar oudere zus, Juliet, die als jongen is geboren en op school wordt gediscrimineerd omdat ze niet naar het vrouwentoilet mag. „U gaf me de eer te zingen op uw inauguratie, geef aub mij en mijn zus de eer met u te praten over transgender-rechten”, twitterde Evancho. Bij ABC voegde ze eraan toe dat ze Trump duidelijk wil maken wat haar zus en vele anderen zoals zij elke dag weer moeten doormaken. „De discriminatie, het is verschrikkelijk.”

Tijdens de dagelijkse persbriefing van het Witte Huis zei woordvoerder Sean Spicer dat Trump een ontmoeting met Evancho wel ziet zitten.