Tienduizenden lopen kruisweg in Rome

Tienduizenden gelovigen hebben vrijdagavond in aanwezigheid van paus Franciscus deelgenomen aan de zogenoemde kruisweg in het Colosseum in Rome. De processie, waarin de lijdensweg van Jezus Christus wordt gesymboliseerd, werd zwaarbeveiligd.

De aanwezigen baden in het licht van talrijke kaarsen voor het antieke amfitheater, terwijl anderen bij de veertien zogeheten stati├źn stilstonden bij het lijden en sterven van Christus.

Onder de dragers van het kruis was een christelijk echtpaar met drie dochters uit Egypte. Op andere plekken droegen gelovigen uit Portugal en Colombia het kruis. De paus zal hun landen dit jaar bezoeken. Aan het eind van de processie hield de kerkvorst nog een toespraak.

Wegens het gevaar voor aanslagen was de ruime omgeving van het Colosseum afgezet en was het gebied met explosievenhonden gecontroleerd.