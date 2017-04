Tienduizenden huis uit om bommen in Hannover

Meer dan 53.000 inwoners van het Duitse Hannover moeten binnenkort hun huizen uit vanwege het onschadelijk maken van enkele bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om de op een na grootste evacuatie vanwege blindgangers na de oorlog in Duitsland.

In het noorden van de stad zijn in een bouwland waarschijnlijk diverse projectielen ontdekt. Het is nog niet zeker dat het in alle gevallen om bommen gaat, maar deskundigen gaan ervan uit dat er zeker veertien blindgangers onder de grond liggen.

De inwoners moeten op 7 mei even hun huizen uit. De grootste evacuatie tot nu toe was in december in Augsburg toen 54.000 omwonenden even een goed heenkomen moesten zoeken omdat bommen onschadelijk werden gemaakt.