Texas pakt ‘sanctuary cities’ aan

Politiemensen in de Amerikaanse staat Texas die weigeren mee te werken met de federale immigratiedienst, kunnen daarvoor op termijn de cel in gaan. Gouverneur Greg Abbott van de staat gaf zondag (lokale tijd) groen licht voor een maatregel die dat mogelijk maakt.

„Als gouverneur heb ik de openbare veiligheid als mijn hoogste prioriteit”, zei de Republikein Abbott. „Deze wet brengt dat doel dichterbij door gevaarlijke criminelen van onze straten te houden.” In Texas, dat grenst aan Mexico, wonen naar schatting zo’n 1,5 miljoen illegalen.

De maatregel is gericht tegen de lokale autoriteiten in zogeheten ‘sanctuary cities’. Zij mogen hun politiekorpsen volgens The Dallas Morning News niet weerhouden van medewerking bij de aanpak van illegalen.

Politiemensen die toch dwarsliggen, kunnen daarvoor vanaf 1 september worden bestraft met een boete, ontslag of een celstraf van een jaar. Ook gekozen of benoemde functionarissen riskeren sancties als ze de nieuwe wet overtreden. Zij kunnen uit hun ambt worden gezet.

Politiechefs van grote steden in de staat hebben tevergeefs geprotesteerd tegen de maatregel. Ze vrezen dat migranten de politie mijden als ze het slachtoffer worden van een misdrijf of weigeren mee te werken aan onderzoeken.

Voorstanders van de maatregel willen juist voorkomen dat criminele illegalen vrij blijven rondlopen omdat de autoriteiten een oogje toeknijpen. President Donald Trump probeerde eerder al weigerachtige overheden in sanctuary cities financieel te korten, maar ving bot voor de rechter. Ook de Texaanse wet zal waarschijnlijk juridisch worden aangevochten.