Terroristen met Duitse banden vast in Bahrein

Veiligheidsmedewerkers in Bahrein hebben 25 mensen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij een terreurcel. De groep zou contacten in Duitsland hebben.

Justitie in Bahrein meldde zaterdag dat de terreurgroep aanslagen in de eilandstaat in de Perzische Golf wilde plegen. Een leider van de groep zou in Duitsland wonen. Hij zou leden van de groep hebben geholpen bij het regelen van reizen naar Irak en Iran om daar te worden getraind in het gebruik van wapens.

Bij de actie tegen de terreurcel zijn onder meer wapens en explosieven in beslag genomen. Enkele tientallen leden van de groep zijn nog voortvluchtig.