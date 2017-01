Terrorist Amri gebruikte minstens 14 namen

Anis Amri, de Tunesiër die de aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn, gebruikte in Duitsland minstens veertien verschillende identiteiten. Dat heeft de directeur van de recherche van Noord-Rijnland-Westfalen donderdag voor een commissie van het parlement van de deelstaat gezegd.

Amri stond bij Duitse veiligheidsdiensten als een mogelijk gevaar op de radar. Uiteindelijk lukte het ze echter niet om voldoende concrete aanwijzingen te verzamelen om de verdenking dat hij een terroristische aanslag voorbereidde hard te maken. De onderzoekers gingen daarbij „tot aan de grenzen van alle wettelijke bevoegdheden” zei recherchedirecteur Dieter Schürmann.

Amri denderde op 19 december met een gekaapte vrachtwagen over een kerstmarkt in het centrum van Berlijn. Bij de aanslag werden twaalf mensen gedood. Via Nederland, België en Frankrijk vluchtte hij naar Italië, waar hij in Milaan bij een identiteitscontrole een pistool trok en in een vuurgevecht met de politie werd gedood.