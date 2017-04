De Britse politie heeft donderdag een terreurverdachte opgepakt in Londen. Agenten arresteerden de man in Whitehall, waar meerdere ministeries zijn gevestigd. Een getuige zag zeker drie messen op de grond liggen.

De politie meldde in een verklaring dat de man wordt verdacht van het voorbereiden van terreurdaden en wapenbezit. Agenten arresteerden de in het zwart geklede verdachte vlak bij de ambtswoning van premier Theresa May, die volgens haar woordvoerder op dat moment niet aanwezig was in het pand in Downing Street.

Bij het voorval raakte volgens de politie niemand gewond. Gewapende agenten hebben het gebied afgesloten. De Britse hoofdstad werd vorige maand nog opgeschrikt door een terreuraanslag. Toen reed een automobilist in op voetgangers op de Westminster Bridge. Daarna viel de man agenten aan met een mes.