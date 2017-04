Terreurverdachte Frankrijk gezocht in België

Het Belgisch federaal parket bevestigt woensdag dat er al een onderzoek liep tegen Clément B. in België. B. is een van de twee mannen die dinsdag in Marseille werden gearresteerd omdat ze in de aanloop van de Franse presidentsverkiezingen „in de komende dagen een aanslag wilden plegen”, aldus de Parijse openbaar aanklager.

De twintiger B. werd al gezocht voor verhoor, maar sinds eind 2015 was er in België geen spoor meer van hem te bekennen. Hij zou zijn geradicaliseerd door een Tsjetsjeense prediker die in Verviers actief was. De Belgische autoriteiten geven daar „in het belang van het lopende onderzoek” echter geen informatie over.

Volgens een mededeling hebben het parket, een onderzoeksrechter gespecialiseerd in terrorisme in Luik en de federale gerechtelijke politie van Luik de laatste dagen „actief meegewerkt met de Franse gerechtelijke autoriteiten aan de opsporing van Clément B.”