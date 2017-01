Termijn Italië en Nederland in VN-raad begint

Vijf nieuwe, niet-permanente leden beginnen zondag aan hun termijn in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Nederland is een van die niet-permanente leden, hoewel ons land de termijn van twee jaar deelt met Italië. De Nederlandse ambassadeur bij de VN neemt pas volgend jaar zitting in de Veiligheidsraad, Italië bijt het spits af.

De nieuwe niet-permanente leden zijn verder Zweden, Bolivia, Ethiopië en Kazachstan.

In de Veiligheidsraad hebben de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk altijd zitting. Die vijf permanente leden hebben vetorecht.