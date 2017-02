Telefoon Hitler levert ruim twee ton op

De rode telefoon die Adolf Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft gebruikt in zijn bunker heeft op een veiling omgerekend zo’n 228.000 euro opgebracht. De naam van de koper is niet bekendgemaakt, meldt de BBC.

De telefoon met de naam van de nazileider erin gegraveerd werd in 1945 gevonden in zijn bunker in Berlijn. Vlak na de Duitse overgave gaven Russische soldaten de telefoon als souvenir aan een Britse officier. Het veilinghuis omschreef de telefoon als een ‘massavernietigingswapen’, omdat Hitler hiermee vermoedelijk zijn bevelen uitvaardigde.

De bieding begon vanaf 100.000 dollar en naast de telefoon werd ook een porseleinen beeld van een hond dat in het bezit van Hitler was verkocht. Het beeldje wisselde voor 22.800 euro van eigenaar.