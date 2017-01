Tekst speech Trump: We gaan Amerika weer grootmaken

Donald Trump is gisteren beëdigd als 45e president van de Verenigde Staten. Na zijn inauguratie sprak het staatshoofd de Amerikaanse bevolking toe. Onderstaand de tekst van zijn speech.

Wij, de burgers van Amerika, hebben ons nu verenigd in een nationale onderneming om ons land te herbouwen en haar belofte na te komen voor al onze mensen. Samen zullen wij de loop bepalen van Amerika en de wereld voor de jaren die komen gaan. We zullen daarbij voor beproevingen komen te staan. We zullen pijnpunten aanpakken. Maar we zullen de klus klaren.

Elke vier jaar komen we op deze treden bijeen om de ordelijke en vreedzame overdracht van de macht te voltrekken, en we zijn president Obama en first lady Michelle Obama erkentelijk voor hun assistentie gedurende deze overgang. Ze zijn geweldig geweest.

Maar de ceremonie vandaag heeft een bijzondere betekenis. Want vandaag dragen we de macht niet slechts over van de ene aan de andere regering, of van de ene naar de andere partij – maar we dragen de macht over van Washington en geven die terug aan jullie, het Amerikaanse volk.

Al te lang heeft een select gezelschap in onze hoofdstad geprofiteerd van wat de overheid binnenhaalde, terwijl het volk voor de kosten opdraaide. Washington voer er wel bij, maar het volk deelde niet in de weelde. Politici floreerden, maar de banen verdwenen en de fabrieken moesten sluiten. Het establishment beschermde wel zichzelf, maar niet de burgers van ons land. Hun overwinningen zijn niet jullie overwinningen geweest, hun triomfen niet jullie triomfen. Terwijl zij hun eigen feestje vierden in onze hoofdstad viel er weinig te vieren voor gezinnen overal in ons land die moeite hadden om de eindjes aan elkaar te knopen.

Dit alles gaat veranderen – en het begint hier, en het begint nu, want dit moment is jullie moment: het is van jullie. Wat hier gebeurt, is van iedereen die hier vandaag samengekomen is en voor iedereen die hiernaar kijkt – waar dan ook in Amerika. Dit is jullie dag. Dit is jullie feest.

En dit, de Verenigde Staten van Amerika, is jullie land. Wat er echt toe doet is niet welke partij onze regering beheerst, maar of onze regering wordt beheerst door het volk. De 20e januari 2017 zal herinnerd worden als de dag waarop het volk weer de regeerder van dit land werd. De vergeten mannen en vrouwen van ons land zullen niet langer vergeten worden. Iedereen luistert nu naar jullie.

Jullie zijn samengekomen in tientallen miljoenen om deel uit te maken van een historische beweging die haar gelijke in deze wereld niet gekend heeft. In het hart van deze beweging ligt één overheersende overtuiging: dat een land bestaat om zijn burgers te dienen. Amerikanen willen uitstekende scholen voor hun kinderen, veilige wijken voor gezinnen, en goede banen voor zichzelf. Dit zijn terechte en redelijke vragen van een eerlijk publiek.

Maar voor veel van onze burgers is dit ver van de werkelijkheid: moeders en kinderen zitten gevangen in armoede in de binnensteden; vastgeroeste fabrieken liggen als verlaten grafstenen overal verspreid over ons land. Het onderwijssysteem, dat barst van het geld, laat onze jonge en prachtige studenten zonder kennis aan hun lot over. Er zijn de criminaliteit, gangs en drugs, die ons van zo veel levens hebben beroofd en ons land hebben geplunderd van zo veel onvervuld potentieel.

Deze Amerikaanse slachting stopt hier en nu. Wij zijn één natie, en hun pijn is onze pijn. Hun dromen zijn onze dromen; en hun succes zal ons succes zijn. We hebben hetzelfde hart, hetzelfde huis, en dezelfde heerlijke bestemming.

De eed die ik vandaag aflegde voor mijn ambt is een eed van loyaliteit aan alle Amerikanen. Decennialang hebben we buitenlandse industrieën verrijkt ten koste van Amerikaanse industrie; de legers onderhouden van andere landen terwijl we de droeve leegloop van onze eigen leger toelieten. We hebben de grenzen van andere landen verdedigd, terwijl we weigerden die van onszelf te verdedigen. We hebben miljarden uitgegeven in het buitenland, terwijl Amerika’s infrastructuur onherstelbaar beschadigd is. We hebben andere landen rijk gemaakt, terwijl de welvaart, de kracht en het vertrouwen van ons land met de noorderzon zijn verdwenen. Eén voor één sloten de fabrieken hun deuren en verlieten onze havens, zonder ook maar te denken aan de miljoenen en miljoenen Amerikaanse werknemers die ze achterlieten. De rijkdom van onze middenklasse is uit hun huizen gesleurd en herverdeeld over de hele wereld.

Verleden tijd

Maar dat is verleden tijd. Nu kijken we alleen nog vooruit. Wij die hier vandaan bijeen zijn gekomen, kondigen een nieuw besluit af dat gehoord moet worden in elke stad, in elke buitenlandse hoofdstad, en overal waar de macht vergadert. Vanaf vandaag zal een nieuwe visie ons land regeren. Vanaf dit moment zal het zijn: Amerika eerst.

Elke besluit over handel, belasting, immigratie, en buitenlandse zaken zal ten goede moeten komen aan Amerikaanse werkers en Amerikaanse gezinnen. We moeten onze grenzen beschermen tegen de plunderaars van andere landen, die onze producten maken, onze bedrijven stelen, en onze banen vernietigen. Bescherming zal tot grote voorspoed en daadkracht leiden.

Ik zal voor jullie vechten tot mijn laatste adem, en ik zal jullie absoluut nooit in de steek laten. Amerika zal weer gaan winnen, winnen als nooit tevoren. We zullen onze banen terugbrengen. We zullen onze grenzen weer bewaken. We zullen onze rijkdom heroveren. En we zullen onze dromen nieuw leven inblazen. We zullen nieuwe wegen aanleggen, en snelwegen, en bruggen, en vliegvelden, en tunnels – overal in ons prachtige land. We zullen mensen uit de bijstand terug aan het werk krijgen – ons land herbouwen met Amerikaanse handen en Amerikaanse arbeiders. We zullen twee simpele regels hanteren: koop Amerikaans en neem Amerikanen in dienst.

We zullen vriendschap en welwillendheid najagen met alle landen ter wereld, maar we zullen dit doen op voorwaarde dat elk land het recht heeft om zijn eigen belangen voorop te stellen. We proberen niet onze levenswijze aan anderen op te leggen, maar laten die liever schijnen als een voorbeeld dat anderen na kunnen volgen.

We zullen oude banden aanhalen en nieuwe smeden – en de beschaafde wereld verenigen tegen radicaalislamitisch terrorisme, dat we van de aardbodem zullen vagen. De ruggengraat van ons beleid zal zijn een totale toewijding aan de Verenigde Staten van Amerika, en in de loyaliteit aan ons land zullen we onze loyaliteit aan elkaar opnieuw ontdekken.

Als je je hart opent voor vaderlandsliefde is er geen ruimte meer voor vooroordeel. De Bijbel zegt ons „hoe goed en hoe liefelijk is het, dat broeders ook samenwonen.” We moeten eerlijk zeggen wat we op ons hart hebben, onze meningsverschillen eerlijk bediscussiëren, maar altijd streven naar solidariteit. Als Amerika verenigd is, kan niemand het stoppen.

Beschermd

Er zou geen angst mogen zijn; we zijn beschermd en zullen altijd beschermd zijn. We zullen beschermd worden door de geweldige mannen en vrouwen van ons leger en de politie, en het belangrijkst, beschermd door God.

Ten slotte, we moeten grote plannen maken en nog grotere dromen koesteren. In Amerika begrijpen we dat een natie alleen leeft zolang als ze ergens naar streeft. We zullen niet langer accepteren dat politici hun mond vol hebben maar met lege handen staan, die constant klagen maar er nooit iets aan doen. De tijd voor loze praat is voorbij. Nu is het de tijd voor actie. Laat niemand je wijsmaken dat het onmogelijk is. Geen enkele uit daging biedt partij aan het hart en de vechtlust en de geestdrift van Amerika.

We zullen niet falen. Ons land zal opleven en welvarend zijn. Wij zijn getuige van de geboorte van een nieuw millennium, dat op het punt staat de geheimen van het heelal te ontsluiten, de aarde te bevrijden van ellendige ziektes, en de energie, industrie, en technologie van de toekomst aan te boren.

Een nieuwe nationale trots zal onze harten beroeren, onze blik doen opklaren, en onze verdeeldheid helen. Het is tijd om een oude wijsheid in herinnering te brengen die onze soldaten nooit kunnen vergeten: of we nu zwart, bruin, of wit zijn. Door onze aderen stroomt hetzelfde rode bloed van vaderlandsliefde; we genieten allen van dezelfde verworven vrijheden, en salueren allemaal voor dezelfde prachtige Amerikaanse vlag.

En of een kind nu geboren wordt in hartje Detroit of op de uitgestrekte vlakte van Nebraska, ze kijken allebei omhoog naar dezelfde nachthemel, vullen beiden hun harten met dezelfde dromen, en zijn vervuld met de levensadem van dezelfde almachtige Schepper.

Laat iedere Amerikaan deze woorden horen, in elke stad dichtbij en ver weg, klein en groot, van berg tot berg en van oceaan tot oceaan: je zult nooit meer over het hoofd gezien worden. Jouw stem, jouw hoop, en jouw dromen zullen onze Amerikaanse bestemming bepalen. En jouw moed, goedheid en liefde zullen ons voor altijd leiden op weg daarnaartoe. Samen zullen we Amerika weer sterk maken. Samen zullen we Amerika weer rijk maken. Samen zullen we Amerika weer trots maken. Ja, we zullen Amerika weer veilig maken. En echt, samen zullen we Amerika weer groot maken. Dank u, God zegene u, en God zegene Amerika!