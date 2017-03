Nigeria kampt met een enorm tekort aan medicijnen in de strijd tegen een uitbraak van meningokokken. Er zijn 282 doden en vermoedelijk nog eens tweeduizend zieken, aldus het hoofd van het Nigeriaanse centrum voor ziektepreventie in lokale media. De meeste slachtoffers zijn 5 tot 14 jaar oud.

Het zou gaan om meningokokken C, een variant die nog niet eerder voorkwam in het land en waar wereldwijd maar een beperkte hoeveelheid vaccins voor beschikbaar is.