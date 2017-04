Teddyberen op patrouille met politie Estland

Agenten in Estland gaan binnenkort de weg op met een bijzonder hulpje in hun auto. Honderd politievoertuigen in de Baltische staat worden uitgerust met teddyberen, maakten de organisatie Traumamommik (Trauma Teddy) en de politie bekend.

Politiemensen kunnen de knuffels gebruiken om kinderen te troosten die een nare ervaring achter de rug hebben. Het kan gaan om verkeersongevallen, maar ook om huiselijk geweld. De 25-jarige bedenker van het plan kwam naar eigen zeggen op het idee toen een vriend een ongeluk kreeg.

De politiewagens moeten nog voor de viering van Kinderdag op 1 juni worden uitgerust met de knuffelberen. Agenten hoeven niet te vrezen dat ze snel door hun knuffels heen zijn. Uit voorzorg wordt een extra teddyberenvoorraad achter de hand gehouden op politiebureaus.