Syrische rebellen zijn donderdag toch aan tafel gegaan bij de vredesgesprekken over Syrië in Astana. Woensdag hadden zij hun medewerking opgeschort vanwege aanvallen die volgens hen door de regeringstroepen van president Bashar al-Assad worden uitgevoerd.

Zij eisten dat die zouden stoppen, anders zouden de onderhandelaars van de rebellen wegblijven. Het overleg over de oorlog in Syrië in de Kazachse hoofdstad vindt plaats op initiatief van Rusland, Turkije en Iran.