Syrische piloot zegt te zijn neergeschoten

De Syrische piloot die met zijn MiG-23 crashte en op Turks grondgebied terecht kwam, heeft zondag tegen de autoriteiten gezegd dat zijn toestel is neergeschoten. Hij was opgestegen in Latakia voor een aanvalsmissie in het noordwesten van Syrië, niet ver van de grens met Turkije. Dat heeft het Turkse staatspersbureau Anadolu bekendgemaakt.

De islamitische verzetsbeweging Ahrar al-Sham claimde zaterdag al de straaljager die bombardementen uitvoerde in de provincie Idlib te hebben neergehaald. De 56-jarige piloot, die zich voorstelde als Mehmet Sufhan, redde zich met zijn schietstoel en parachute, maar raakte wel gewond. Turkse reddingsdiensten vonden hem na een zoektocht van negen uur en brachten hem naar een ziekenhuis in de regio Hatay.