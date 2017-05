Syrische leger verovert vliegveld op IS

Het Syrische leger heeft zaterdag een kleine luchtmachtbasis ten oosten van de stad Aleppo veroverd op Islamitische Staat (IS). Het leger werd hierbij ondersteund door Rusland, dat zware bombardementen uitvoerde.

Het vliegveld, dat IS in handen had sinds 2014, was nog een van hun weinige bolwerken in deze regio. De afgelopen tijd heeft de terreurorganisatie daar veel terreinverlies geleden.

Ook het IS-bolwerk Raqqa komt steeds meer in het nauw te zitten. De stad in het noorden van Syrië is vrijwel geheel omsingeld door Koerdische milities van de Syrische Democratische Strijdkrachten, die door de VS worden gesteund.