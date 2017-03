Syrië wil één stem van oppositie

Overeenstemming over de agenda is volgens de Syrische regeringsonderhandelaar Bashar al-Ja’afari „het enige” wat tien dagen overleg met de oppositie in Genève heeft opgeleverd. Damascus bestudeert nog of het later deze maand voor een vervolg terugkeert, maar de regering verlangt dan wel dat de oppositie met één stem spreekt.

„Wij vragen om één partner”, zei Ja’afari zaterdag, „niet een Saudische partner, een Qatarese, Turkse of Franse partner.”

VN-bemiddelaar Staffan de Mistura maakte vrijdag na afloop van de besprekingen bekend dat de partijen het eens waren geworden over een vier punten tellende agenda. Naast vestiging van een ‘geloofwaardige en inclusieve regering’ zijn dat het opstellen van een nieuwe grondwet, vrije en eerlijke verkiezingen en terreurbestrijding.

Alle vier de punten zijn even zwaar, zei Ja’afari. De Syrische regering beschouwt bijna alle gewapende oppositiegroepen als terroristen.