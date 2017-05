Syrië ontkent massamoord

De Syrische regering ontkent „categorisch” de Amerikaanse beschuldiging dat zij gevangenen met tientallen tegelijk ombrengt en hun lichamen verbrandt om bewijzen van de massamoord te vernietigen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van „een nieuwe plot uit Hollywood” en „leugens” om eventueel Amerikaans ingrijpen goed te praten.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei maandag dat in de militaire gevangenis Sednaya ten noorden van Damascus ongeveer vijftig gevangenen per dag worden opgehangen. Westerse mensenrechtengroepen zeggen al langer bewijzen van massamoorden in Syrische gevangenissen te hebben verzameld. Dat de lichamen in een crematorium zouden worden verbrand was echter nog niet bekend.

Amnesty International meldde in februari dat gemiddeld twintig tot vijftig mensen per week in de Sednayagevangenis werden opgehangen. Tussen de 5000 en 13.000 mensen werden er geëxecuteerd in de eerste vier jaar na de opstand.

„Omsingeling IS in Mosul compleet”

Iraakse strijdkrachten hebben de terreurgroep Islamitische Staat (IS) in de stad Mosul volledig omsingeld. Dat heeft een woordvoerder van de coalitie die de Irakezen in de strijd tegen IS ondersteunt, dinsdag gezegd.

De IS-strijders staan „aan de rand van een totale nederlaag”, zei kolonel John Dorrian van de Amerikaanse luchtmacht.

Een Iraakse legerwoordvoerder zei dat het gebied dat IS nog in handen heeft is teruggebracht tot 12 vierkante kilometer. Dit gebied omvat de Oude Stad van Mosul, een stelsel van nauwe straatjes waar ook de al-Nurimoskee staat waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in 2014 een kalifaat in Irak en Syrië uitriep.

In het gebied zitten nog tienduizenden burgers vast. IS heeft tussen hen sluipschutters geposteerd die de oprukkende tegenstanders moeten zien tegen te houden.

Het Iraakse leger heeft pamfletten over de stad uitgestrooid om de bevolking te laten weten dat de strijd bijna gewonnen is.

Iraakse regeringstroepen openden de aanval op Mosul zeven maanden geleden. Volgens militaire commandanten wil de regering voor het begin van de ramadan rond 27 mei de overwinning uitroepen, ook als er nog haarden van verzet zijn in Mosul.

Tientallen mensen zijn afgelopen weekend om het leven gekomen door een luchtaanval op een stad in de Syrische provincie Deir al-Zor. De meeste slachtoffers zijn burgers, meldde het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten maandag. Zeker 30 mensen kwamen om het leven. Het bombardement is vermoedelijk uitgevoerd door de door de VS aangevoerde internationale coalitie tegen IS.