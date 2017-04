Surinamers eisen massaal vertrek Bouterse

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo zijn donderdag duizenden mensen de straat op gegaan om het aftreden van president Desi Bouterse te eisen.

Het was het grootste protest sinds zijn aantreden in 2010. Ook vrijdag wordt een demonstratie verwacht.

De demonstranten verwijten de regering-Bouterse dat ze het land naar de economische afgrond leidt. In nog geen zeven jaar is de economische groei van 6 procent omgeslagen naar een krimp van zo’n 9 procent. Bovendien is de staatskas vrijwel leeg, zonder dat de regering verantwoording aflegt voor de redenen hiervan. Door de daling van de Surinaamse dollar is de koopkracht sinds 2015 gehalveerd. Toen twee weken geleden de benzineprijzen met zo’n 15 procent omhoog gingen, was voor veel Surinamers de maat vol.

Vakbonden en andere groeperingen organiseerden de protestmanifestatie van donderdag en kregen steun van de oppositiepartijen. Een deel van het openbare leven in Paramaribo lag gisteren tijdens het protest urenlang plat. Bedrijven sloten de deuren en scholen gingen eerder dicht.

Het aantal deelnemers werd geschat op 10.000. Dat was meer dan verwacht, omdat Bouterse woensdag had gewaarschuwd tegen de betoging. Hij verzekerde de veiligheid niet in gevaar te zullen laten brengen en hij hield ook woord: tijdens het urenlange protest hielden honderden politiemensen en militairen een oogje in het zeil. „We laten ons niet meer intimideren en bang maken door Bouterse, die tijd is voorbij”, riep een demonstrant, verwijzend naar de jaren tachtig, toen Bouterse als dictator tegenstanders opsloot.

Sommige groeperingen willen blijven demonstreren tot Bouterse weg is.