„Strijders M23 trekken Congo weer binnen”

De militaire commandant van de voormalige rebellengroep M23 is aan het hoofd van een troepenmacht de grens overgestoken tussen Oeganda en de Democratische Republiek Congo. Dat zeiden Congolese functionarissen zondag.

De beruchte M23-beweging werd in 2013 verslagen, waarna de strijders zich terugtrokken in kampen in Oeganda. Een terugkeer van de opstandelingen is een schrikscenario voor de Congolese autoriteiten: M23 slaagde er in 2012 in Goma te veroveren, een stad met 1 miljoen inwoners. De rebellen werden er uiteindelijk verdreven door VN-troepen en het regeringsleger.

Volgens de Congolese regering is de militaire leider van de opstandelingen, Sultani Makenga, zaterdag met een groep strijders het land ingetrokken. „Ze deden vanuit Oeganda een inval bij Ishasha”, zei een regeringswoordvoerder. Daarop zou het Congolese leger hebben ingegrepen.

Volgens de gouverneur van de Congolese provincie Noord-Kivu kwam het niet tot gevechten. Het is onduidelijk waar de rebellen zich momenteel bevinden.