Straf voor poseren met afgehakte hoofden

Een voormalige officier van het Iraakse leger is in Duitsland veroordeeld omdat hij zich had laten fotograferen met twee afgehakte hoofden van gedode strijders van IS. De 28-jarige man kreeg van de rechtbank in Berlijn een jaar en acht maanden voorwaardelijke celstraf voor oorlogsmisdaden tegen personen.

De foto was met een telefoon genomen in maart 2015 toen de militair meevocht tegen Islamitische Staat. Twee collega-officieren zouden de hoofden hebben afgehakt van gesneuvelde militanten. De Irakees kreeg de koppen in handen gedrukt en het verzoek er mee te poseren. Hij verklaarde in Berlijn dat hij „de druk van de groep” niet had kunnen weerstaan.

De rechtbank ging mee in de lezing dat de hoofden door twee andere waren afgesneden. De Irakees was vier maanden voor het incident in dienst getreden om zijn land te verdedigen. Hij kwam later in dat jaar als vluchteling naar Duitsland.