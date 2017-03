Strache herkozen als leider van FPÖ

Met 98,7 procent van de stemmen is Heinz-Christian Strache zaterdag herkozen als leider van de rechts-populistische FPÖ in Oostenrijk. De stemming had plaats op de partijdag met bijna zevenhonderd leden in Klagenfurt.

Strache is sinds 2005 leider van de FPÖ. De partij regeert in twee van de negen deelstaten. De FPÖ staat kritisch tegenover Europa en wijst immigratie af. In de race om het presidentschap van Oostenrijk eind vorig jaar verloor Norbert Höfer van de FPÖ van Alexander Van der Bellen, een voormalige voorman van de Groenen.

In het najaar van 2018 kiest Oostenrijk een nieuw parlement