In Syrië zijn sinds 2016 minstens 652 kinderen omgekomen. Dat is een stijging van 20 procent ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit cijfers van UNICEF. Een groot deel van de kinderen stierf in of vlakbij een school. Meer dan 850 kinderen zijn gerekruteerd als kindsoldaat.

De hulporganisatie signaleert ook een ander probleem. Er waren in 2016 minstens 338 aanvallen op ziekenhuizen en medisch personeel.