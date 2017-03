Steunpilaar van Willy Brandt overleden

Horst Ehmke, een belangrijke steunpilaar van de vroegere sociaaldemocratische bondskanselier Willy Brandt, is zondag op negentigjarige leeftijd in een ziekenhuis in Bonn overleden. Dat heeft oud-minister van Economie Wolfgang Clement namens de familie meegedeeld.

De in Danzig in het huidige Polen geboren Ehmke was in de jaren 1969-1972 chef van de kanselarij; Brandt noemde hem zijn „specialist voor alles”. Ehmke vervulde een belangrijke rol in de uitvoering van diens ‘Ostpolitik’, de versoepeling van de relaties met het toenmalige Oost-Duitsland (DDR).

De ontmaskering van DDR-spion Günter Guillaume in de kanselarij leidde in 1974 ook tot de val van Ehmke als minister voor Onderzoek en Post. Tot 1990 was hij in de oppositie in de Bondsdag buitenlandwoordvoerder van de SPD. Na zijn vertrek uit de actieve politiek wierp Ehmke zich op het schrijven van misdaadromans, die zich dikwijls afspeelden in het politieke milieu.