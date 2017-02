Steeds meer kindsoldaten in Jemen

In de burgeroorlog in Jemen worden steeds meer kinderen als soldaten ingezet. Vooral de Houthi-rebellen rekruteren minderjarigen voor de strijd, zegt het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties.

„Wij hebben kinderen van tien jaar gezien”, zei een woordvoerster. Hun wordt geld beloofd, of ze worden gelokt met erkenning als soldaat. De kindsoldaten worden als wachtposten ingezet, maar ook naar het front gestuurd.

Kinderen hebben het in het straatarme land op het Arabisch schiereiland toch al zwaar te verduren. ,,Elke vijf minuten sterft in Jemen een kind onder de vijf jaar aan een ziekte die eenvoudig te behandelen is, zoals diarree, longontsteking of mazelen’, zei een woordvoerder van UNICEF.