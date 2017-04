Springstof in huis medeverdachte metroaanslag

De Russische recherche heeft springstof gevonden in het huis van een mogelijke kompaan van de zelfmoordterrorist die maandag een bloedbad aanrichtte in de metro van Sint-Petersburg. In de bewuste woning in Moskou werd behalve het explosieve materiaal ook een granaat aangetroffen, aldus het persbureau Interfax.

De bewoner is een 39-jarige man uit Tadzjikistan. Hij zou als kok hebben gewerkt in een eetcafé in de Russische hoofdstad. Volgens zijn advocaat heeft de verdachte geen enkele verbinding met de pleger van de aanslag, die veertien mensen het leven kostte.

De politie arresteerde na de terreurdaad acht mannen wegens mogelijke betrokkenheid, zes in Sint-Petersburg en twee in Moskou.