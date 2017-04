Sporttassen met cocaïne voor Belgische kust

Voor de Belgische Noordzeekust rond Oostende is de afgelopen dagen voor miljoenen euro’s aan cocaïne in drijvende tassen ontdekt. De eerste tas werd afgelopen weekeinde in Oostende gesignaleerd maar intussen zijn volgens Belgische media al 25 sporttassen met de harddrug gevonden die soms aan elkaar vastgemaakt met tape in het water dreven.

De inhoud heeft een straatwaarde van 62,5 miljoen euro. De tassen, die zijn voorzien van een lege fles zodat ze blijven drijven, zouden volgens bronnen binnen justitie in België afkomstig zijn van een Zuid-Amerikaans schip dat onlangs afmeerde in Zeebrugge.

De bemanning van een Deens schip zag de eerste tas dit weekeinde in het water bij Oostende en sloeg alarm. De scheepvaartpolitie vond uiteindelijk de rest van de tassen. „Een recordvangst”, aldus een woordvoerder.

De cocaïne is waarschijnlijk van het dek van het Zuid-Amerikaanse schip gegooid. De kapitein zou zijn verhoord maar ontkent elke betrokkenheid. Wellicht moesten de tassen worden opgepikt door een kleiner schip.