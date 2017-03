Spoortunnel Gotthard trekt meer reizigers

’s Werelds langste spoortunnel is precies honderd dagen in bedrijf en gemiddeld maken 8900 passagiers per dag gebruik van deze Gotthard-basistunnel. In vergelijking met vorig jaar, toen er nog over het oude traject werd gespoord, is dat een stijging van 30 procent.

Dat hebben de Zwitserse spoorwegen, SBB, zaterdag bekendgemaakt. Met 57 kilometer lengte is het tussen Erstfeld en Bodio de langste spoorwegtunnel ter wereld. In totaal zijn er volgens SBB meer dan 10.000 goederen- en personenwagons door de tunnel gereden.

De eerste honderd dagen waren er ook een paar kinderziektes. Zo bleef een goederentrein steken in de tunnel en waren er forse vertragingen.

Zwitserland heeft er zeventien jaar non-stop werk en 11 miljard euro in gestoken.