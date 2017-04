Spermasmokkelaar opgepakt in Thailand

Een man is opgepakt terwijl hij met een koffer met ingevroren sperma probeerde de grens tussen Thailand en Laos over te steken. De spermasmokkelaar hangt volgens de Bangkok Post een celstraf van drie jaar of een forse boete boven het hoofd.

De autoriteiten hielden de 25-jarige verdachte al een tijdje in de gaten. De man stak regelmatig met een grote koffer de grens over bij Nong Khai. Toen de douane donderdag zijn bagage doorzocht, troffen ze een stikstofcontainer aan met zes proefbuisjes met menselijk sperma. De import, export en verkoop van onder meer sperma, eicellen en embryo’s is in Thailand streng verboden.

De man zou volgens de krant hebben toegegeven dat hij regelmatig verboden materiaal smokkelt. Een Thais-Japanse man zou hem vorig jaar twaalf keer hebben ingehuurd om de trip te maken met onder meer eicellen en embryo’s. De bestemming was steeds een ‘VIP-kliniek’ in Laos. Hij zou ook dertien keer een stikstofcontainer hebben afgeleverd bij een kliniek in Cambodja.