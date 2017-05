„Spanje moet racisme en fascisme beteugelen”

Spanje moet het racisme en fascisme in het land een halt toeroepen. Dat heeft de Venezolaanse president Nicolás Maduro woensdag opgedragen aan de Spaanse koning Felipe VI, meldde de Spaanse krant El País. Maduro is naar eigen zeggen zeer ontstemd over de wijze waarop zijn ambassadeur in Spanje behandeld is.

Ambassadeur Mario Isea kwam vrijdag in Madrid in een protest terecht, dat voornamelijk tegen de regering van Bolivia was gericht. Zo’n tweehonderd mensen waren op de been om tegen de schending van mensenrechten te protesteren. Andere Zuid-Amerikaanse ambassades werden echter ook geblokkeerd.

Volgens Maduro moet Spanje, en dan de koning in het bijzonder, actie ondernemen en een onderzoek instellen. Ook richtte hij zich tot de Spaanse premier Mariano Rajoy. „Waarom hebt u dergelijk geweld tegen onze ambassadeur toegelaten?”, vroeg hij kwaad.