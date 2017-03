Spaanse politie vindt drugs in namaakbananen

De Spaanse politie en belastingdienst hebben 17 kilo aan cocaïne onderschept die verstopt was tussen trossen bananen. De drugs waren verpakt in nagemaakte bananenschillen en in flappen van de kartonnen dozen waarin ze werden vervoerd. Twee mannen zijn zondag opgepakt, meldt de politie. Naar een derde verdachte loopt een onderzoek.

Het drietal wilde de drugs via Valencia en Málaga het land in krijgen. Sinds november vorig jaar liep al het onderzoek naar de smokkelaars, toen de politie op 57 imitatiebananen stuitte, gevuld met cocaïne. De twee arrestanten zijn Spanjaarden van 37 en 57 jaar oud. De derde verdachte is een 56-jarige Italiaan.