Spaanse anti-smokkeltraining in Afrika

Spanje wil speciale eenheden inzetten die in Afrikaanse landen de politie gaan trainen om mensensmokkel tegen te gaan. Madrid wil daarmee nieuwe stormlopen door vluchtelingen op Spaanse enclaves in Noord-Afrika voorkomen.

De Spaanse enclave Ceuta in het noorden van Marokko is de afgelopen dagen diverse malen bestormd door bij elkaar duizenden migranten. Die willen de enclave binnen om zo op Europese bodem te komen. Ook de Spaanse tweede enclave Melilla is regelmatig doel van bestormingen.

Specialisten van de Spaanse aanvalseenheid GAR moeten daarom aan het werk in Sahellanden als Mali, Mauritanië, Tsjaad en Niger. Zij moeten de plaatselijke politie trainen in het bestrijden van mensensmokkel. Criminele bendes helpen voor veel geld vluchtelingen naar Europa.