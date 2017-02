Somalië heeft in VS opgeleide president

Somalië heeft woensdag na verkiezingen door een speciale kiesraad een nieuwe president geïnstalleerd. Het is een voormalig diplomaat en ex-premier Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft. Hij werd in 1962 geboren en is van de invloedrijke clan Marehan. In de jaren tachtig ging hij naar de Verenigde Staten.

Hij werkte daar in de Somalische ambassade in Washington en hij studeerde geschiedenis en politicologie in het Amerikaanse Buffalo van 1989 tot 1993. In die jaren stortte de staat Somalië samen met de dictatuur van Siad Barre (1919-1995) in.

Somalië is na meer dan een kwart eeuw van oorlog en anarchie nog steeds verscheurd, zonder een regering die gezag heeft over heel het land. Het land kampt al meer dan 25 jaar met bloedige onderlinge twisten tussen clans en met de opkomst van jihadisten. Velen hopen dat de nieuwe regering erin slaagt het land te herenigen en een functionerend regeringsapparaat te geven.

De slepende strijd heeft een enorme stroom vluchtelingen veroorzaakt. Er wonen momenteel naar schatting bijna 11 miljoen mensen in heel Somalië, inclusief het in 1991 feitelijk afgescheiden, maar niet erkende Somaliland. Somaliland is door de jaren heen relatief kalm gebleven. Volgens schattingen van VN-organisaties zijn circa 2 miljoen in Somalië geboren mensen naar het buitenland uitgeweken. Ongeveer twee derde van hen houdt zich nog steeds in de regio op. In de VS, vooral in Minnesota, wonen naar schatting 75.000 Somali’s, in Nederland circa 40.000.