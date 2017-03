Soldaten gedood bij aanslag Jemen

In Jemen zijn zondag bij een aanslag zes soldaten om het leven gekomen. Achter de aanval zit vermoedelijk een aftakking van terreurbeweging al-Qaeda. De terroristen sloegen toe bij een controlepost van het regeringsleger in de zuidelijk stad Zinjibar. Wat er precies heeft plaatsgevonden is niet duidelijk.

Niemand heeft de aanslag opgeëist. Maar soortgelijke aanvallen in de regio Abjan zijn veelal het werk van al-Qaeda.

De aanslag komt daags nadat het Amerikaanse leger bekendmaakte het offensief tegen al-Qaeda in Jemen op te schroeven. De Amerikanen voerden de afgelopen dagen verschillende aanvallen uit met drones en gevechtsvliegtuigen op doelen van de terreurorganisatie.