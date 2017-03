Snelweg stort in door brand onder brug

In Atlanta is een deel van de snelweg ingestort nadat onder een brug brand uitbrak. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn. De weg, de Interstate 85, is afgesloten.

Volgens lokale tv-zenders staan aan beide kanten van de brug auto’s in de file. Door de enorme rookontwikkeling is onduidelijk hoeveel rijstroken zijn ingestort en wat er precies in brand staat.

De brandweer van het nabijgelegen vliegveld Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport is ingezet om het vuur te blussen. Ze gebruiken daarbij een type schuim dat normal alleen gebruikt wordt voor het blussen van branden bij vliegtuigcrashes.