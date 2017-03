Slachtoffers brand Guatemala zaten opgesloten

De slachtoffers van de brand in een opvangcentrum voor kinderen in Guatemala zaten voor straf opgesloten in een overvol lokaal en konden dus geen kant op. Bij elkaar 52 meisjes waren door de leiding van het tehuis in de zestien vierkante meter grote ruimte apart gezet na relletjes.

Door de brand kwamen 34 tieners om het leven. Overlevenden liggen met zware brandwonden in het ziekenhuis. De regering van Guatemala heeft de directeur ontslagen van het tehuis Virgen de la Asuncion in San Jose Pinula, ongeveer 25 kilometer ten zuidwesten van Guatemala-Stad.

Politie en ooggetuigen verklaarden dat de brand ontstond doordat een van de meisjes in het lokaal een matras aanstak, mogelijk als protest tegen de urenlange opsluiting in de ruimte.