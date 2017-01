Sisi en Merkel: samenwerken tegen terreur

Egypte en Duitsland willen nauwer gaan samenwerken in hun strijd tegen terrorisme. De Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi en de Duitse bondskanselier Angela Merkel hebben dit vrijdag in een telefoongesprek met elkaar afgesproken.

„Sisi en Merkel veroordeelden de terreuraanslagen die onlangs plaatsvonden in beide landen. Hierdoor is het belangrijk dat alle vredelievende naties en volkeren samenwerken om het terrorisme een halt toe te brengen”, meldde het kantoor van Sisi in een verklaring.

De beide staatshoofden bespraken ook een bezoek van Merkel aan het Noord-Afrikaanse land. Dat zal in het eerste kwartaal van dit jaar moeten plaatsvinden.