Sinn Féin-leider Martin McGuinness overleden

Voormalig IRA-commandant en kopstuk van de nationalistische partij Sinn Féin Martin McGuinness is op 66-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC dinsdag, die aangeeft dat hij leed aan een zeldzame hartaandoening.

McGuinness was van 2007 tot 2017 vicepremier van Noord-Ierland. Eerder dit jaar gaf de politicus aan dat hij vervroegd zou opstappen als partijleider vanwege gezondheidsproblemen. McGuinness trad in januari af als vicepremier na een ruzie over het beleid van zijn coalitiegenoot, premier Arlene Foster.