Sessions verzoekt 46 aanklagers te vertrekken

De Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions heeft 46 federale aanklagers verzocht op te stappen. Het gaat om aanklagers die door president Barack Obama zijn benoemd.

Opvallend is dat ook Preet Behara, door Obama tot federaal aanklager in Manhattan benoemd, is verzocht zijn ontslag in te dienen. Behara heeft een reputatie gevestigd als een van de belangrijkste bestrijders van corruptie door ambtsdragers. Zo vervolgde hij hooggeplaatste politiecommissarissen en handelaren op Wall Street, schrijft The New York Times.

Federale aanklagers in de VS zijn politieke benoemingen. Het verzoek van de Trump-regering vormt dan ook onderdeel van de normale gang van zaken na een presidentiële machtswisseling. Het is echter niet gebruikelijk dat een inkomende regering alle federale aanklagers tegelijk vervangt. Dit om de ordelijke rechtsgang niet te ontwrichten.