De Amerikaanse Senaat heeft woensdag ingestemd met de benoeming van Jeff Sessions tot minister van Justitie. De senator uit Alabama kreeg 52 stemmen voor en 47 stemmen tegen.

Sessions was een van de eerste senatoren die zich voor Donald Trump als Republikeinse kandidaat voor het presidentschap had uitgesproken. In het verleden was de zeventigjarige hardliner niet vies van racistische uitlatingen.