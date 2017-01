Senaatscommissie steunt voordracht Tillerson

De Amerikaanse Senaatcommissie van Buitenlandse Zaken is akkoord gegaan met de voordracht van Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken. Tillerson, die is voorgedragen door president Trump, is omstreden. De voormalige directeur van oliemaatschappij ExxonMobil doet al jaren zaken in Rusland. Hij ontving uit handen van Poetin een Russische onderscheiding, de ‘Orde van Vriendschap’.

Met elf stemmen voor (alle Republikeinse commissieleden) en tien stemmen tegen (alle Democraten), werd de voordracht van de minister nipt goedgekeurd. De Senaat moet nog instemmen met de benoeming van de man die namens aankomend president Donald Trump bruggen moet bouwen tussen de Verenigde Staten en Rusland.