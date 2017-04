Senaat keurt benoeming Gorsuch goed

De Amerikaanse Senaat heeft vrijdag de benoeming van rechter Neil Gorsuch tot lid van het hooggerechtshof goedgekeurd. Daarmee is de conservatieve meerderheid in het hoogste rechtsorgaan van de Verenigde Staten hersteld. Het is ook de eerste grote politieke overwinning voor de nieuwe president Donald Trump.

Gorsuch (49) neemt de plaats in van Antonin Scalia, die in februari 2016 overleed. Toenmalig president Barack Obama droeg een opvolger voor, maar de Republikeinen weigerden die voordracht ook maar in overweging te nemen.

Nu verzetten de Democratische senatoren zich tegen de voordracht van Gorsuch door Trump. Tot nog toe moest een ruime meerderheid van de Senaat met nieuwe rechters in het hooggerechtshof instemmen, maar de Republikeinen hebben die regel opgeheven om het verzet van de Democraten te breken. Hierdoor volstaat een eenvoudige meerderheid.

Leden van het hooggerechtshof worden voor het leven benoemd.