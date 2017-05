Senaat keurt begrotingsvoorstel goed

De Amerikaanse Senaat heeft donderdag met grote meerderheid het begrotingsvoorstel van bijna 1,2 biljoen dollar (1066 miljard euro) formeel goedgekeurd. Met dat bedrag kan de regering-Trump vooruit tot eind september. De president kan nu voor de deadline van vrijdagavond zijn handtekening zetten.

De Senaat ging met 79 tegen 18 stemmen akkoord. Het budget voorziet in hogere uitgaven voor Defensie en veiligheid, maar komt ook tegemoet aan belangrijke wensen van de Democraten. Er is onder meer geen geld beschikbaar om te beginnen met de bouw van de muur op de grens met Mexico. Het Huis van Afgevaardigden stemde woensdag al in met de begroting voor de rest van het fiscale jaar.