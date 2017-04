Selfie op Autobahn wordt Schot noodlottig

Een 22-jarige toerist uit Schotland is zondag in Duitsland om het leven gekomen toen hij een selfie maakte midden op de snelweg A24 bij Gudow ten westen van Hamburg. Volgens Duitse media was het slachtoffer met twee landgenoten naar een bepaalde plek op de snelweg gegaan omdat daar ooit de grens liep tussen Oost- en West-Duitsland.

De drie klommen op de vangrail in het midden van de snelweg en maakten een selfie terwijl het verkeer voorbij raasde. Kennelijk raakte de 22-jarige op de weg terecht waar hij door een 73-jarige automobilist werd aangereden. Hij stierf ter plekke.