Schutter zwembad San Diego had relatieprobleem

De bewoner van het appartementencomplex in San Diego die zondagavond het vuur opende op donker getinte mensen die een verjaardag vierden, had relatieproblemen. Zijn vriendin had het net uitgemaakt, aldus de politie. Tijdens de schietpartij bij het zwembad van het complex belde hij haar, zodat ze mee kon luisteren terwijl hij slachtoffers maakte.

Volgens de politie gaat het om willekeurige agressieve daad. Er zou geen racistisch motief zijn. Acht mensen raakten gewond voordat de man door toegesnelde agenten werd doodgeschoten. Een van de gewonden overleed later in het ziekenhuis en van zes anderen was de toestand kritiek.

Het schietincident deed zich voor in de welgestelde wijk La Jolla. De politie identificeerde de schutter als de 49-jarige Peter Selis, een bewoner van het complex. Volgens ooggetuigen zou hij in de ene hand een biertje hebben gehad en in de andere hand een wapen waar hij mee zwaaide voordat hij begon te schieten.